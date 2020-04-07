ABD’de Bill Gates tarafından fonlanan ikinci bir şirket corona virüse karşı aşı çalışmalarına başladı

İkinci bir ABD şirketi, dünya genelinde 1 milyon 350 bini aşkın kişiyi enfekte eden ve 75 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip corona virüse karşı aşı çalışmaları için harekete geçti.

FDA İNSANLAR ÜZERİNDE DENENMESİNE ONAY VERDİ

Kanser ve enfeksiyon hastalıklarına yönelik sentetik DNA içeren ilaçlar üreten Inovio Pharmaceuticals pazartesi günü yaptığı açıklamada, Philadelphia, Kansas City, Missouri’de bulunan 40 sağlıklı gönüllüde aşı testlerine başlamak için Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) izin aldığını ve gönüllere ilk deneysel aşı dozunu vereceklerini açıkladı.

DNA AŞISI YAPILMASI HEDEFLENİYOR

Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından finanse edilen çalışmada, yeni tip corona virüse karşı bir DNA aşısı yapılacak. Virüsün genetik kodu sentetik bir DNA parçasının içine sıkıştırılarak gönüllülere enjekte edilecek.

Testler, Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Okulu ve Kansas City’deki Farmasötik Araştırma Merkezi’nde yapılacak. Her gönüllü dört hafta arayla iki doz deneysel aşı alacak.

Çalışmayı yürüten Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi’nde Bulaşıcı Hastalık Uzmanı ve Tıp Profesörü Pablo Tebas, “Bu ilk çalışmanın hızlı bir şekilde ilerlemesini bekliyoruz. Halkı bu pandemiden mümkün olan en kısa sürede kurtarmak isteyeninsanlar arasında bu aşıya büyük ilgi var” açıklamasını yaptı.

YAZ AYLARINDA YETEERLİ VERİ EDİNİLMİŞ OLACAK

Inovio, yaz aylarında aşının güvenliğini ve katılımcıların bağışıklık tepkisini tetikleyip tetiklemediğini görmek için yeterli veriye sahip olacağını öngörüyor.

“MERS İÇİN GELİŞTİRDİKLERİ AŞI OLUMLU SONUÇLAR VERDİ”

Bununla birlikte, Inovio’nun ilk kez bir corona virüs aşısı üzerinde çalışmadığı belirtildi. Şirket, 2012 yılında ortaya çıkan ve yaşamı tehdit eden farklı bir corona virüs olan Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) için bir aşı geliştirmeye başladı.

Şirket, MERS aşısını test ettiğinde, deneye katılanların vücutlarının yüzde 95’i yüksek düzeyde virüsle mücadele antikorları üretti.Uzmanlara göre, Inovio’nun yeni Covid-19 aşısı, laboratuvar çalışmalarındaki MERS formülüne benzer şekilde çalışıyor gibi görünüyor ve bu da insan denemelerinde ilerleyebileceği konusunda iyi bir gösterge olabilir.

FDA’NIN ACİL ONAYIYLA YIL SONUNA KADAR 1 MİLYON DOZ AŞI DAĞITILABİLİR

Inovio, aşının birinci faz çalışmaları için son 10 haftada INO-4800 adlı binlerce dozun üretildiğini belirterek, yıl sonuna kadar bir milyon doza ulaşmayı planladığını ve FDA’nın acil onayına bağlı olarak dağıtacağını söyledi.

ABD’DE İLK AŞI ÇALIŞMALARINA MODERNA BAŞLADI

Merkezi ABD’nin Boston kentinde bulunan “Moderna” ilaç şirketi, Çin’in corona virüsü

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) bağlı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) desteğiyle geliştiren aşı, yeni tip corona virüsün insan hücresine tutunmasını sağlayan “çivi proteini” adı verilen enzimi baskılayarak, vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor.n genetik dizilimini açıklamasından daha iki gün sonra “mRNA-1273” adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini açıklamıştı.

İNSANLAR ÜZERİNDE DENENEN İLK CORONA VİRÜS AŞISI

FDA’nın onay vermesinin ardından aşının klinik denemeleri, 17 Mart’ta Washington eyaletinde başlamış ve mRNA-1273, “insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk corona virüs aşısı” olarak tarihe geçmişti.