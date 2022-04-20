Harmancı: Tüm bunları UBP iç sorunu olarak görmek ve görmek istemek sorunun esas kaynağıdır

Tüm bunları UBP iç sorunu olarak görmek ve görmek istemek sorunun esas kaynağıdır. Sorun bağımlılık, icazet ve irade sorunudur. Şimdi bağırıp çağırıp ağlayan bir çok kesimin Cumhurbaşkanlığı seçiminde takındığı tavır, alınan buyruklar, kabul ettikleri görevler bugüne gelinmesinin de tetikleyicisidir.

Kendisini o makama getirenlerin ne düşündüğünü elbette soracak Cumhurbaşkanı çünkü gücünü aldığı yerin neresi olduğunu çok iyi biliyor.

UBP ile ideolojik olarak yan yana gelinemez ama UBP tabanını oluşturan ve bizlerin de bildiği doğru dürüst insanlar bu ilişki biçimin sonlanması için net bir tavır ortaya koymaları gerekir. O seçimde bu ilişki biçiminin paravanı haline gelmiş kurum, kuruluş ve organizasyonlar da takkelerini öne alıp özeleştiri yaparak bunun analizini yapmak zorundadırlar.

Hade yap boz yapmaya devam, ne demiştiniz istikrar alın size istikrar, üzüm tanesini değiştirmek için üzüm boğumunun verildiğini de gördük.

Bu batak sizi batırırken hepimizi de içine çekiyor, düzgün ilişki biçimi kurmak saygı istemek ve saygı talep etmek kötü değil, günah değil, suç hiç değil…