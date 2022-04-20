Sucuoğlu: Cumhurbaşkanı hükümetin istifasını kabul etmeyi uygun gördü

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından UBP Genel Merkezi önünde basına bir açıklama yaptı.





Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Atun değişikliği” yerine “hükümetin istifası”nı onaylamasının sebebini “Kendisine soracaksınız” diyerek yorumladı.





Sucuoğlu, yeni hükümetin hızlı bir şekilde kurulmasını gerektiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Tatar ile uzun ve genel bir görüşme yaptıklarını aktardı.

Görevlendirmenin bir iki gün içerisinde verileceğini de söyleyen Sucuoğlu, yeni hükümette bazı isimlerin değişeceğini söyledi.

Sucuoğlu açıklamasında “Hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’nın elini kolaylaştırmak için verdik. Cumhurbaşkanı hızlı bir şekilde görevlendirme yapacaktır. Cumhurbaşkanı önümüzün açılacağını düşündüğü için bunu uygun gördü. Cumhurbaşkanına hükümeti kurma görevini ana muhalefete verebileceğini de ilettik.” dedi.

Sucuoğlu “Tatar’a kırgın mısınız” sorusu üzerine “siyasette buna yer yoktur. Sn. Tatar’la aynı fikirde olmayabiliriz ama kırgınlık söz konusu değil” diyerek yanıtlandı.