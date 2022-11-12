Harmancı: “Sivil toplumla iş birliğimiz her zaman devam edecek”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Evrensel Çocuk Hakları Derneği ve Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

Harmancı’nın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaretinde birlik başkanı Hasan Esendağlı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Harmancı şehrin önemli paydaşlarının olan avukatlar ile her zaman diyalog ve iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti. Harmancı, baroların son zamandaki artan faaliyetlerini yakından ve ilgiyle izlediğini kaydederek, baroların gerek toplumsal, gerekse siyasal olaylara yönelik taraf olmaktan çekinmeyen tavrını çok değerli bulduğunu belirtti.

Mehmet Harmancı ve ekibi daha sonra Evrensel Çocuk Hakları Derneği yönetim kuruluyla bir araya geldi. Harmancı kısa süre önce yeniden çalışmalara başlayan LTB Çocuk Meclisi ile EÇHD’nin iş birliği içerisinde etkinlik düzenlemesinde duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Harmancı, sosyal mahrumiyetle mücadele eden ailelere öncelik verdiklerini kaydetti. Harmancı, her çocuğun okul öncesi eğitim hakkından faydalanması için LTB El Ele Kreşi ve çocukların akademik hayatlarına destek olurken, kişisel gelişimlerini teşvik için Lefkoşa Çocuk Merkezi’nin hizmet verdiğini söyledi.

Harmancı son olarak Gençlik Merkezi’nde gençlerle sohbet toplantısında bir araya geldi.