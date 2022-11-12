Cumhurbaşkanı Tatar: “Tanınma yolunda KKTC’nin statüsünün yükseltilmesi engellenemez”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 9’uncu Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde gözlemci üye olarak kabul edilmesine karşı harekete geçmesi ve eleştiride bulunmasını değerlendirerek, “Tanınma yolunda, KKTC’nin statüsünün yükseltilmesi engellenemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle;

“Kıbrıs konusuyla ilgili müzakere süreci 1968 yılında başlarken, Rum-Yunan ikilisinin uzlaşmaz ve dayatmacı tutumu nedeniyle olumu bir sonuca ulaşamazken, özellikle Annan Planı referandumu ve Crans Montana görüşmelerinde federal temele dayalı bir antlaşmanın mümkün olamayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştı. Rum-Yunan ikilisi, federal temele dayalı bir antlaşmada Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılmasını, güvencemiz olan Türk askerinin adadan uzaklaştırılmasını ve Kıbrıs Türk halkını, Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti’ne azınlık olarak yama yapmayı hedeflerken, bunları kabul etmemiz mümkün değildi. Rum-Yunan ikilisinin değişmeyen bu tutumu karşısında Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak olan egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerisini gündeme getirdik.

Bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen bu çözüm önerimizi ilk kez Cenevre’de müzakere masasına koyduk ve egemen eşitlik ile eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesi çağrısında bulunduk. Ama ne var ki kendisini Kıbrıs’ın tek sahibi olarak gören Rum tarafı, bu olumlu çağrımıza da karşı çıktı.

Kıbrıs Türk tarafı olarak egemen eşit iki ayrı devlete dayalı çözüm önerimizden geri adım atmayacağımızı belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM 77’nci Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmada tüm ülkelere; ‘KKTC’yi tanıyınız’ çağrısında bulunarak yeni dönemin ilk adımını atmış oldu. Bunun sonrasında da Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen 9’uncu Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde tarihi bir adım daha atılarak devletimiz ilk kez uluslararası bir örgüte Anayasal adı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla gözlemci üye olarak kabul edildi. Bu, çıktığımız yeni yolda büyük bir başarı olup KKTC yeni bir statü kazanmıştır.

Bunu hazmedemeyen Rum-Yunan ikilisi, bu başarıyı engelleyebilmek için Kıbrıs konusunda yaşanan gerçekleri gizleyerek Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’ye yönelik yeni bir saldırı kampanyası başlatmıştır. Başta Rum Dışişleri Bakanlığı ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Rum siyasi partileri tarafından yapılan açıklamalar, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs konusunun çözümüyle ilgili hakimiyetçi ve olumsuz tutumu ile egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüze karşı olduklarını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Rum- Yunan ikilisi tarafından yapılan açıklamalarda gerçekleşmesi mümkün olmayan federal temele dayalı bir antlaşmada hâlâ daha ısrar ettikleri ve en büyük endişelerinin, KKTC’nin statüsünün yükseltilmesi olduğu görülmektedir. Bunu engelleyebilmeye yönelik olarak büyük bir seferberlik başlatmış durumdadırlar. Ama ne var ki Rum-Yunan ikilisi ile diğer güçler, tanınma yolunda ilerleyen KKTC’nin statüsünün yükseltilmesini engelleyemeyecektir. Bu, boşuna bir uğraştır. Ok yaydan çıkmış ve hedefe doğru ilerlemektedir.

Rum tarafına çağrım, gerçekleşmesi mümkün olmayan hayaller peşinde koşmaktan vazgeçmeleri ve Kıbrıs ile bölgenin yararına olacak olan egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimize olumlu yaklaşmalarıdır.”