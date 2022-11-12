Güney Kore’den Çin ve Japonya ile işbirliğinin yeniden etkinleştirilmesi mesajı

Kamboçya’da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) 2022 Zirvesi kapsamında, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin Başbakanı Li Kıçiang’ın katılımıyla ASEAN+3 çerçeve görüşmesi yapıldı.

Yoon, ülkesinin, Güney Kore, Çin ve Japonya’yı temsil eden ASEAN+3’ün koordinatörü ve üç ülke arasında bu yıl yapılacak zirvenin başkanı olarak aktif rol oynayacağını belirterek “Güney Kore-Çin-Japonya zirvesi de dahil olmak üzere üçlü işbirliği mekanizmalarının hızla yeniden etkinleştirileceğini umuyorum.” dedi.

Savaş ve insan hakları ihlallerinin yanı sıra gıda güvenliği ve enerji güvenliğindeki krize de atıfta bulunan Yoon, “Karşılaştığımız çoklu krizlerin üstesinden gelmek için ileriye dönük işbirliğini daha da güçlendireceğimizi ümit ediyorum.” diye konuştu.

Üç ülke, Aralık 2019’da Çin’de yapılan son toplantıdan bu yana üçlü zirve düzenlemedi.