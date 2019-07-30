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Harmancı: Lefkoşa’nın tarihinin en önemli parçalarından biri surlarıdır

30 Temmuz 2019
Mehmet Harmancı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yıkılan surların tamir işlemleri için “Eski eserler dairesinin yönlendiriciliği ve bütçe olanaklarımız doğrultusunda gereken tamirat işlemi için de sorumluluk üstlenmekten çekinmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine getirmek isterim.” dedi.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Lefkoşa’nın tarihinin en önemli parçalarından biri surlarıdır, evet buranın bakım ve onarımı bizde olmayabilir ama elbette burada yaşananlar bizim şehrimizi oluşturan kimliğimizdir.

İlk günden beri maddi olanaklarımız doğrultusunda onarımına ve gösterilecek şekilde bakımına katkı yapmak için hazır olduğumuzu bildirdik.

Son yaşanan olayda da Cumartesi gününden beri ekiplerimiz ilgili dairelerin ekipleri ile birlikte incelemelerini yapmaktadır. Eski eserler dairesinin yönlendiriciliği ve bütçe olanaklarımız doğrultusunda gereken tamirat işlemi için de sorumluluk üstlenmekten çekinmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine getirmek isterim.”

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