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Tatar İstanbul’da temaslar yapacak

30 Temmuz 2019

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’da bir dizi temas gerçekleştirecek.

Başbakan Tatar, İstanbul’da Kuzey Kıbrıs Tanıtım Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek ve Türkiye’nin önde gelen turizm operatörlerinin de katılacağı resepsiyona katılacak.

Tatar, temasları çerçevesinde İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelerek görüşmeler de yapacak.

Ersin Tatar, Türkiye Jokey Kulübü’nün düzenleyeceği 35’inci Geleneksel KKTC Kupası Koşusu’nu da izleyecek.

Başbakan Ersin Tatar, temaslarının tamamlanmasının ardından yarın akşam KKTC’ye dönecek.

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