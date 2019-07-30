KıbrısManşet

Kimliksiz müşteri bankada olay çıkardı

30 Temmuz 2019

İş Bankasına müşteri olarak giden K.K. (E-49), kimlik kartı beraberinde olmadığı için işlemi yapmamasına sinirlenerek bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12.00 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren İş Bankasına müşteri olarak giden K.K. (E-49), kimlik kartı beraberinde olmadığı için işlemi yapmamasına sinirlenerek bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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