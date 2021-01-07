Harmancı: Epeyce bir serzenişiniz olacak haklı olarak

LTB Başkanı Mehmet Harmancı 105 milyon TL’lik en büyük kamu ihalelerinden biri olan AB kaynaklı Lefkoşa ana taşıyıcı kanalizasyon hattı ihalesinde sona gelindiğini duyurdu.

Ortaköy ışıklarından hastane istikametine doğru yaklaşık 40 günlük bir kazı işlemi olacağını aktaran Mehmet Harmancı bu süreçte LTB’nin sürücülere farklı güzergahları duyuracağını söyledi.

Açıklama şöyle:

Dün güzel bir haber vermiştim bugün daha güzel ama cefası da çok olan bir haber vermek zorundayım. 105 milyon TL’lik en büyük kamu ihalelerinden biri olan AB kaynaklı Lefkoşa ana taşıyıcı kanalizasyon hattı ihalesinde işlemin yüzde 75’i neredeyse tamamlandı ama şimdi kazmak zorunda olduğumuz yer Lefkoşa’nın kalbi.

Ortaköy ışıklarından hastane istikametine doğru yaklaşık 40 günlük bir kazı işlemi olacak ve evet bu süreçte epeyce bir serzenişiniz olacak haklı olarak.

1. Peki bu işlem gece yapılabilir mi? Hayır maalesef bu hem yapılacak kazı güvenliği dolayısı ile mümkün değil hem de kazı genişliği dolayısı ile.

2. Farklı bir güzergah olabilir miydi?

Maalesef AB hibesi olan projelerde 74 öncesi kamu yolu olarak kaydedilmiş yerleri kullanmak mecburiyeti var.

3. Gereken trafik yönlendirmeleri yapıldı mı?

Tüm yönlendirmeler yapılmıştır lütfen belediyenin Facebook sayfası üzerinden alternatif yollara dikkat edelim, kazı ilk 3 gün bir istikameti geri kalan günlerde farklı bir güzergahı kapatacak.

4. Neden şimdi kazılıyor?

Rutininde Şubat tatilinde planlanan kazı okulların ara dönem tatilinin öne alınması ile şimdi yapılıyor.

Hepinize anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyorum.