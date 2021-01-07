Manavoğlu: Hükümet bundan sonraki süreci hukukçulara danışarak yürütmeli

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Meclis’te 62. Madde tahtında ekonomik belirsizlikler konusunda konuştu.

Ülkede ciddi anlamda bir “belirsizlik ve kaos” yaşandığını dile getiren Gülşah Sanver Manavoğlu, böylesi bir dönemde gündemin Meclis Başkanlığı seçimi olduğunu kaydetti.

“Ciddi anlamda basiretsiz bir durum var ortada” diyen Manavoğlu “hükümet kendi gösterdiği adaya sahip çıkmayacaksa kendi vatandaşına, kendi esnafına kendi sağlıkçısına nasıl sahip çıkacak” diye sordu.

Taşınmaz mal vergileri konusunda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yoluyla atılan adımları da eleştiren Manavoğlu, bundan sonraki süreci hukukçulara danışarak yürütmelerini önerdi.

Öte yandan “bu zammı yapmanın zamanı mıydı?” diye soran Manavoğlu, normal yükümlülüklerini yerine getiremeyen vatandaşın bunu nasıl yerine getireceğini sordu.

Ekonomik örgütlerin çağrılarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Manavoğlu, hükümetin ekonomik örgütlerle toplantı yapıp sıkıntıları dinleyerek planlı bir ekonomik yol hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Manavoğlu, hükümetin “Ekonomik Koordinasyon Kurulu”nu hızlı şekilde gündeme alıp çalıştırması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı açıklamalarının net olmadığını söyleyen Manavoğlu, bunun vatandaşta ve esnafta panik yarattığını kaydetti.

Kapanmaya gidilecekse bu konuda kesin kararlar alınması ve bu konuda halka bilgi verilmesi gerektiğini söyleyen Manavoğlu, kapanmaya gidilmemesi için ne gibi önlemler alınması gerektiğinin de açık şekilde paylaşılması gerektiğini dile getirdi.