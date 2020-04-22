Harmancı: Bu zor süreci yine hep beraber atlatacağız

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kiracıları ile ilgili açıklama yaptı. Harmancı, “Nisan ve Mayıs ayı kiralarını sıfır(0) Türk lirası olarak belirlemiştir.” dedi.

İşte o açıklama:

Lefkoşa Türk Belediyesi iş yerlerini bakanlar kurulu kararı ile kapatmak zorunda kalan 100’ün üzerinde kiracısının Nisan ve Mayıs ayı kiralarını sıfır(0) Türk lirası olarak belirlemiştir.

Bu karar alınana kadar ödeme yapmış olan kiracılarımızın yatırmış oldukları ücretler ise daha sonraki aylardaki kira bedellerinden mahsuplaştırılacaktır.

Bu zor süreci yine hep beraber atlatacağız.