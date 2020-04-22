Türkiye Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca “Son 24 saatte 3083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 117 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 98 bin 674, can kaybı 2376 oldu. Son 24 saatte 1559 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 16 bin 477 oldu.” dedi.

İşte Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;

Güven yoksa böyle bir mücadele yürütülemez. Bir salgınla ilgili bilgiyi örtmek salgın kadar tehlikelidir. Mücadelenin şeffaflıkla yürütüldüğüne inananlara yürekten teşekkür ediyorum. Güveni zedeleyecek sözlerin sahipleri bilerek bilmeyerek bu tedbirleri tehlikeye atıyor. Bugün sizinle sağlık çalışanlarımıza bilim kurlumuza mücadele stratejimize güveninizi konuşacağım.

Koronavirüs ile mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz. Daha ilerideyiz. Elimizdeki bilgiler bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, kesin olan budur.

Son 24 saatte 3083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 117 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 98 bin 674, can kaybı 2376 oldu. Son 24 saatte 1559 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 16 bin 477 oldu.

Yatak doluluk oranlarımız yüzde 70’lerden 30’lara çektik. Yüzde 80’lere yakın seyreden yoğun bakım oranlarımız süreçte yüzde 60’lara indirdik. Pandemiye rağmen yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değildir. Hastanelerimizin salgınla mücadeleye nasıl hazırlandıkların ortaya koymaktadır. Avrupa ülkelerinin ABD’nin karşılaştığı dramatik sahneleri yaşamadıysak sebebi açıktır.

Türkiye’de her 3 yataktan sadece 1 tanesi doludur .Avrupa’da bütün yatakların dolu halde olduğunu stadyumlarda hasta bakıldığı düşünüldüğünde aradaki fark net bir şekilde görülmüş olacaktır.

Zatüre oranı ne kadar düşürülürse ölüm oranı o derece azalmaktadır. Yoğun bakımda entübe hasta sayısı da o randa azalmaktadır.

ABD’de ölüm oranı yüzde 5 İspanya’da yüzde 10.5 İtalya 13.2 İngiltere 13.5 Fransa 17.3 Çin yüzde 5,5 Türkiye 2.3 burada gördüğünüz oranlar o kadar yüksekse hastalar o kadar geç fark edilmiş demektir. İtalya dünya ortalamasını yükselten dramatik bir artışa sahip.

İspanya da İtalya gibi ortalamayı yükselten bir ölüm grafiği var. ABD ise diğer ülkelerden farklı seyretti. Aniden ortalamanın üstüne çıktı sonra altına düştü sonra yeniden bir yükseliş içinde olduğunu görüyoruz.

Bizim yoğun bakım hasta sayımızda son günlerde düşüş var. Bu derece hazır olmasaydık. Tablomuz ABD ve Avrupa’dan farklı olmazdı.

Salgında kimse bana bir şey olmaz deme gücüne sahip değildir. Hayatını kaybedenlerin yüzde 8’i 60 yaşından küçük ve herhangi bir hastalığı olmayan kişilerdir. Tedbiri her yaş gurubunda elden bırakmamak gerekiyor. Kademeli bire şekilde normalleşmemiz kurallara uymanız sayesinde olacaktır.

Tedbirleriniz bu yönde sürdürüyoruz. Kurallara uymamız bilinçli hareket etmemiz sayesinde normalleşme takvimi değişmeyecektir Bayram sonrası normalleşmeye geçmemiz tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır.

Mücadelede bilinç kazanmalıyız. En ağır tabloları bile öğrenmeliyiz. Her bilgi tedbir için bir gerekçe olacaktır. İzolasyondan taviz vermemeliyiz. Sokağa çıkma yasağını harfiyen uygulamalıyız. Salgının bundan sonra nasıl seyredeceğini uygulamamalarla biz karar vereceğiz. Ramazan kendine has canlılığı ve sosyal yaşantıları beraberinde getirir. Oruç tutanlar açısından ramazan günlerinde çok daha sıkı şekilde uyması lazım Ramazanı bahane olarak görmemeliyiz. Ramazan sohbetlerini gelecek yıla erteleyelim. Rahmet ayı hastalıklarla sonuçlanmasın hepinize hayırlı ramazan diliyorum.

Soru- Cevap

Mutasyonla ilgili yapılan birçok çalışma var. Türkiye’de benzer şekilde izole edildiğini söylemiştim farklı mutasyonların farklı bölgelerde olduğunu biliyoruz. Şu an bizim bilgimiz bu mutasyonun bulaşıcılığını çok etkilemediği şeklinde. Daha detaylı çalışmalar önümüze gelmiş olur.

Türkiye’deki aşı çalışılmaları daha önce söylediğim şekliyle 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezde virüsün izolasyonu sağlandı. Dünyadaki gelişmeler bu anlamda insanlara uygulanma noktasında İngiltere oldu. Bugün İngiltere Sağlık Bakanı ile görüştüm. Genel durumu geldiğimiz noktayı tecrübeleri aktarma durumu tedavideki yaklaşımız detaylı konuştuk. Bu dönemde koruyucu ekipmanla ilgili talepleri olmuştu. Konuyla ilgili izni vermiştik. O anlamda Türkiye İngiltere’ye ikinci kez yardım etme konusunda bir adım atmış oldu. Aşı ile ilgili yarın için uygulanacağını ama bu aşının genel anlamda ne zaman kullanılabilirliğin sorduğumuzda eylülden önce kullanımının söz konusu olmadığın ifade ettiler.

Tedbirlere sıkı sıkıya uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. İzolasyon kurallarına harfiyen uymamız gerekiyor .Bu anlamdaki tedbirlere uyarsak takvimi rahat söyleyeceğiz. Bu çerçevede olursa yeni dalgayı beklemiyoruz. Bazı illerimizin yer yer daha riskli olduğunu biliyoruz. Bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz. Bu da tamamen o bölgelerdeki vaka sayısının dağılımıyla yapacaklarımız belirlemiş olur.

Özel sağlık kuruluşlarında izne çıkarıldığı konusun bilmiyorum, tahmin etmiyorum. (New York Times’in iddiaları) Söz konusu haber Türkiye karşıtlığı üzerine özellikle kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ’ye, DSÖ’nün istediği şekliyle verdik, vermeye devam ediyoruz. DSÖ’nün iki kodundan bahsedilir. Yani salgının beşinci ayına giriyoruz ve bu dönemde dünya bu iki kodla bildirim yapmıyordu. Dünya doğrulanmış korona koduyla bu bilgilendirmeyi yapıyordu. PSR testini yapamayan ülkelerin olduğunu bu ülkelerin bu bildirim nasıl yapacağı sorusu gündeme geldi. Dünya iki kod tanımlamasıyla DSÖ’ye bildirmiyor.

İstanbul’daki Kovid-19’dan vefat sayıları ile ilgili iddialar) Ölüm belgesini düzenleyen o kurumda çalışan hekim. Bakanlık buradan o tanıyı koymuyor. Belgeyi düzenleyen, hepimizin güveneceği hekimlerimiz.

Türkiye’nin sağlık sistemiyle hepimiz gurur duyalım. Sağlık çalışanlarımızın özellikle hekimlerimizin bu dönemde destan yazdığından emin olunuz.

Şu an erken dönemde okulların açılması düşünülmüyor ama ne zaman açılabileceği önümüzdeki haftaların seyrine göre gündem olabilir.