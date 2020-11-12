Harmancı: Bazı kurumlarımız ayrıcalıklı bir konum istiyor

LTB Başkanı Mehmet Harmancı bazı kurumların eşit muamele değil ayrıcalıklı bir konum istediğini söyledi.

“Lefkoşalılara hizmet, her kişi ve kuruma da eşit durmam için görevdeyim. Kimisi beğenir kimisi eleştirir saygım sonsuz” diyen Mehmet Harmancı açıklamasında “X kurum meslek vergisi, reklam vergisi, su, kanalizasyon ödüyorsa Y kurum da verecek ve vermeli. Benim için hiçbirinin adı X veya Y’den farksız. Bir tek kamuoyu güçleri farklı. Hiçbirinden de çekinmedim.” ifadelerini kullandı.

Heykeli çok severim, yıllar önce tüm üniversiteleri çağırarak bu konuda birlikte ne yapabileceğimizi konuşmuştuk ama sonrasında gerek maddi koşullar gerekse de iş birliği konusunda sürdürülebilir olmayan yaklaşımlar ortaya çıkmıştı. Sorun benim için asla bir kurum olmadı. Bu şehire bir çakıl taşı katkı sağlayabilecek her kişi ve her kurumla düzgün, düzeyli ama LTB’nin de itibarını koruyacak şekilde güzel ilişkilerimizi sürdürdüm.