Cumhurbaşkanı Tatar, Başsavcı Altıncık ile görüştü

Bahse konu açıklamada, Elcil’in sarf ettiği gerçek dışı ve kötü niyetli ifadelerinin şahsını olduğu kadar, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını da yıpratmaya yönelik bir saldırı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Devlet’e yapılan saldırının kabul edilemez bir davranış olduğunu belirterek, KKTC Başsavcılığı tarafından gerekli incelemenin yapılmasını istedi.