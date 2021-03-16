Hareket eden süper kütleli kara delik keşfedildi

Gök bilimciler ilk kez hareket halindeki bir süper kütleli kara delik görüntüledi. Söz konusu kara deliğin Dünya’ya 230 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunduğu belirtildi.

Bilim insanları ilk kez hareket halindeki bir süper kütleli kara delik keşfinde bulundu. Şimdiye kadar teorik olarak varlığına inanılan hareket halindeki süper kütleli kara delik böylece ilk kez tespit edilmiş oldu.

Şimdiye kadar gözlemlenen süper kütleli kara delikler sabit olmasıyla biliniyordu. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nde görev alan bilim insanlarının yaptığı keşif’in sonuçları Astrofizik Dergisi’nde (The Astrophysical Journal) yayımlandı.

Makalenin baş yazarı Dominic Pesce, “Süper kütleli kara deliklerin çoğunun hareket etmesini beklemiyoruz. Bu kara delikler genellikle sabit duruyorlar. Ayrıca bu kütleler o kadar ağır ki hareket halinde olmaları aşırı zor” şeklinde konuştu.

HAREKET ETTİĞİ NASIL TESPİT EDİLDİ?

Araşırmaya konu olan süre boyunca bilim insanları hem süper kütleli kara deliğin hem de bulunduğu galaksinin hareket hızını ölçü.

Pesce bunun nedenini şu sözlerle açıkladı; Her ikisinin de hızının aynı olmasını bekleriz. Eğer farklılık varsa kara delik bir şeyin etkisinde kalmış demektir.

Söz konusu kara delik dünyaya 230 milyon ışık yılı uzaklıktaki J0437+2456 gezegeninde bulunuyor.