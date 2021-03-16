Messi’den bir rekor daha

Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, rekora doymuyor. Katalan ekibinin formasıyla sayısız başarıya imza atan Arjantinli yıldız, prestijli bir kilometretaşına daha adını yazdırdı.

Messi, Barcelona’nın LaLiga’nın 27. haftasında Huesca’yı 4-1 yendiği maçta Katalan ekibiyle 767. maçına çıktı. 33 yaşındaki golcü bu sayede, bordo mavililerde en çok forma giyen Xavi Hernández’in rekoruna ortak oldu.

Konuyla ilgili Xavi İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. “Messi ile oynamak büyük bir zevkti” diyen İspanyol futbol adamı, “rekorumu kıranın Leo olması benim için onurdur” ifadesini kullandı.

Katalan ekibinin efsane isimleri, 16 Ekim 2004’te Espanyol karşısında Barcelona formasıyla ilk maçına çıkan Messi’yi, tebrik etmek ve onurlandırmak için bir video yayınladı.

Son 13 sezonda Avrupa’nın beş büyük liginde 20 gol barajına ulaşan ilk futbolcu olan 33 yaşındaki yıldız, Barça için 660 gol kaydetti. Messi böylece, tüm zamanların en skorer kulüp oyuncusu ünvanını da eline geçirdi.