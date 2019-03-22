Hani Ya Kriz Vardı?

Koca bir YALAN!

Kriz sadece vatandaşa var!

2018 yılı bankacılık sektörü kârı 689,8 milyon TL olarak gerçekleşti. 2018 yılı bankacılık sektörü vergi öncesi kârı ise 2017 yılına göre yüzde 69,42 oranında artış göstererek; 874 milyon TL oldu.

Nasıl ama? Rakamlar yalan söylemez denir hep!

Bankalar; 2015 yılında; 201,8 milyon TL, 2016 yılında; 306,7 milyon TL, 2017 yılında; 407,5 milyon TL ve 2018 yılında da 689,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dört yıllık süreçte, yıllar arası kâr artışı sırasıyla; 104,9 milyon TL, 100,8 milyon TL ve 282,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Çok merak içerisindeyim. 2018 yılında başka hangi sektör/ler kâr açıkladı?

Bütün siyasetçiler başarısızlıklarının nedenini, ekonomik krize bağlamadı mı? Hayat pahalılığının üç aylık kısmı kriz nedeniyle dondurulup buz gözüne konulmadı mı? Herkesin o meşhur söylemle, elini taşın altına koyması salık verilmedi mi? Hani ya da hepimiz aynı gemideydik?

Yine çuvalladınız… Yine halka yalan söylediniz… Yine sermayeye çalıştınız… Yine vergi toplayamadınız… İstihdam sağlayamadınız… Yine zenginin parasına para kattınız. Çok kazanandan yine az, az kazanandan yine çok aldınız…

Kerhane, kumarhane sektörü ne alemde? Eminim onların da keyfi yerindedir.

Bütün sektörler ağlarken, neden bu sektör tatlı kârcıkları cebe indirmektedir? Bu işin sırrı nedir?

Bu kârlar buralara gökten zembille inmemiştir. Kâr eden bir taraf var ise mutlaka zarar eden bir taraf da söz konusudur. Bunlar kâr ettiyse halk/toplum/müşteri de mutlaka zarar etmiştir demek, sanırım yanlış bir değerlendirme olmayacaktır.

Faiz kırbacı altında inim inim inleyen halkı, acaba hangi parti düşünecektir?

“Beslem kaynaklarınıza”; hoooop! Artık yeter! Bu kadarı da ayıp oluyor. Tatlı kârcıklarınızdan biraz da halkın bütünü yararlansın, diyebilecek misiniz?

Bütün mesele işte buradadır!

Lafazanlıkları, partizanlıkları, yeni siyaset kandırmacalarını bir kenara bırakmanın zamanı çoktan gelmiştir.

Halkı rahatlatacak kaynak kendini açıkça göstermektedir.

Sizin bunu görme niyetiniz yok ama!