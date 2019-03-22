Lefke rövanş peşinde

OCAK BİR ADIM ÖNDE:

K-Pet Süper Lig’in 23.haftasında Türk Ocağı sezonun ilk devresinde 2-0 mağlup ettiği Lefke’yi ağırlayacak. Ezeli rakiplerin arasında oynanan son 11 lig maçını değerlendirdiğimizde T.Ocağı’nın 5, Lefke’nin 4 galibiyeti olduğunu görüyoruz. Takımlar 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldılar.

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’in 23.haftasında Lefke, 24 Mart Pazar günü Mustafa Öztugay’ın Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nd yöneteceği karşılaşmada Türk Ocağı’na konuk olacak.

Önemli maç öncesinde T.Ocağı bu sezon sahasındaki 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Lefke ise 11 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Son yıllarda ayni ligde yer almaya başlayan ezeli rakipler karşın son 11 maçta karşılıklı galibiyetler almaları dikkatlerden kaçmıyor.

Bu maçlarda dengeli ancak gollü sonuçlar ortaya çıkarken her iki takım da birbirlerine adeta kök söktürdüler.

Ligdeki son 11 maçta Türk Ocağı’nın 5, Lefke’nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. Takımlar 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldılar.

Genelde ev sahibi olan kazanıyor

Son yıllarda Süper Lig’de 11 kez karşılaşma imkanı bulan Türk Ocağı ile Lefke birbirlerine karşı dengeli sonuçlar alırken, evinde oynayan takım genelde sahadan galibiyetle ayrılıyor. Ancak bu gelenek 2018-2019 sezonu ilk devresinde bozuldu. Sezonun ilk maçında T.Ocağı deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etmişti.

Uzun yıllardan sona iki ezeli rakip 2011-2012 sezonunda futbolun en üst liginde karşı karşıya geldiler. 2011-2012 sezonundaki maçlardan beraberlikle sahadan ayrılan takımlar daha sonra oynadıkları 9 maçta Türk Ocağı’nın 5, Lefke’nin de 4 galibiyeti olduğunu görüyoruz. Takımların elde ettikleri galibiyetleri genellikle kendi sahasında alması dikkatlerden kaçmıyor.

En farklı skorlar

Ezeli rakiplerin son 11 maçında atılan gol sayılarının karşılaştırdığımızda T.Ocağı’nın 23, Lefke’nin de 23 golü olduğunu görüyoruz. Ayrıca takımların birbirleri karşısında aldığı en farklı skorların da ayni olduğu ortaya çıkıyor. İki ekip de birbirlerini 5-1’lik farklı skorlarla mağlup etmeyi başardılar.

Ligde oynanan son 11 maç:

2018-2019 sezonu

8.haftada: Lefke-T.Ocağı: 0-2

2017-2018 sezonu

6.hafta: T.Ocağı-Lefke: 4-2

21.hafta: Lefke-T.Ocağı: 5-1

2016-2017 sezonu

9.hafta: T.Ocağı-Lefke:3-2

24.hafta: Lefke-T.Ocağı: 3-0

2015-2016 sezonu

4.hafta: Lefke-T.Ocağı: 2-0

17.hafta: T.Ocağı-Lefke: 5-1

2012-2013 sezonu

5.hafta: Lefke-T.Ocağı: 3-2

18.hafta: T.Ocağı-Lefke: 2-1

2011-2012 sezonu

1.hafta: Lefke-T.Ocağı: 3-3

14.hafta: T.Ocağı-Lefke: 1-1