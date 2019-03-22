GAÜ, Aydın sınavında

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi 19.haftasında temsilcimiz Girne Amerikan Üniversitesi yarın ligde kalma mücadelesi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek

LİGDE 3.SIRADA

4 haftası kalan ligde 4 takımın Süper Lige çıkacağı 1.Lig’de 32 puanla 3.sırada bulunan Girne Amerikan Üniversitesi yarın saat 11.00’de Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda 10.sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi 19.haftasında temsilcimiz Girne Amerikan Üniversitesi yarın ligde kalma mücadelesi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek.

4 haftası kalan ligde 4 takımın Süper Lig’e çıkacağı 1.Lig’de 32 puanla 3.sırada bulunan Girne Amerikan Üniversitesi yarın saat 11.00’de Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda 10.sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek.

GAÜ’nün bire bir rakiplerinden Ceylanpınar Belediyesi deplasmanda lider Keçiören Belediyesi ile karşılaşacak. Dördüncü İskenderun ise Aksaray deplasmanında olacak. Takımımızın birebir rakibi Ankara Büyükşehir Belediyesi ise Pendik deplasmanında galibiyet arayacak.

1.Lig

Takımlar O G M A.S Y.S P

1Keçiören BLD. 18 18 0 1432 876 36

2İskenderun Eng. 18 15 3 1304 1121 33

3.GAÜ 18 14 4 1221 1025 32

4.Ceylanpınar Bel. 18 14 4 1367 1035 32

5Ankara BŞB 18 13 5 1181 993 31

6.Pendik Bld. 18 9 9 1103 1068 27

7.Antalya BŞB 18 8 10 1104 1176 26

8.Eng.Gaziantep 18 6 12 973 1112 24

9.Aksaray Bel. 18 5 13 1106 1249 23

10.Aydın BŞB 18 3 15 992 1251 21

11.Çanakkale 18 3 15 925 1176 21

12.VAN 18 0 18 847 1473 18