Podyumda “Onu alma beni al”

AKSU ŞARKILARI NAKIŞLARA YANSIDI: Ünlü tasarımcı Emre Erdemoğlu, Mercedes Benz Fashion Week İstanbul Sonbahar/Kış 2020’de düzenlediği defilede Sezen Aksu şarkılarını koleksiyonuna ilham aldı

Ünlü tasarımcı Emre Erdemoğlu, Mercedes Benz Fashion Week İstanbul Sonbahar/Kış 2020 kapsamında “Onu Alma Beni Al” adını verdiği, Lila ve turuncunun, mor ile buluştuğu 2020 Kış koleksiyonunu muhteşem bir defile ile tanıttı. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul Sonbahar/Kış 2020 kapsamında gerçekleşen Emre Erdemoğlu defilesi İstanbul’da iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simalarının katılımıyla gerçekleşti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması’nda yarışmacılara koçluk yapan Emre Erdemoğlu 2020 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nda Sezen Aksu şarkılarını ve portresini koleksiyonuna işlemiştir.

Tüm detaylarda Sezen Aksu portresini grafiksel bir dille yorumlamış, şarkı sözleriyle desteklemiştir. Şarkılarda geçen sözleri tel kırma nakış, baskı ve dokuma tekniği ile koleksiyonunun bütününde kullandı. Her sezon farklı karakterleri koleksiyonlarına işleyen tasarımcı, bu sezon da hayranı olduğu sanatçıyı farklı bir anlatım şekliyle siz moda severlere sunuluyor.

Sokak stilinin farklı formlarla birleştirildiği koleksiyonda,70’ler stili Oversize formda kabanlar, print desenli gömlekler,parça boya kadife takımlar,uçuşan trençkotlar, lila rengi uzun el örmesi saçaklı kemerler defilede sıkça karşılaştığımız detaylar arasında yer alıyor.

Final Simge Sağın’dan geldi

Gelecek sezon İtalya’da deri koleksiyonunu sunacak olan tasarımcının muhteşem defilesini Kerem Cem, ülkemizden Cem Belevi, Gökhan Türkmen, Şükrü Özyıldız, Aylin Arasıl, Zeynep Mansur gibi ünlü isimlerin yanı sıra büyük bir davetli kitlesi izledi.

Ünlü sanatçı Simge Sağın, Emre Erdemoğlu’nun defilesinde özel konuk olarak defilenin kapanışını yaptı. Koreografisini Öner Evez ve Yakup Biçer’in üstlendiği defilenin müziklerini Oben Budak hazırlarken, styling de Alexander Kokoskeriya ile çalışan başarılı modacı davetlilerden tam not aldı.