Hamzaoğulları: Bu sene ilkokul 1. Sınıfa başlayan çocukların kaçta kaçı okumayı öğrendi?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, güncel konuşmalarla devam ediyor.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, pandemi sürecinde İskele-Karpaz ve taşımacılık konularında konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, Meclis Genel Kurul’unda Maliye Bakanı Dursun Oğuz haricinde milletvekili bulunmamasını eleştirerek, 1 yıllık pandemi sürecini değerlendirerek, şu anki azınlık hükümetinin başarısız olduğunu söyledi.

Kapanma sürecini ve alınan kararları da eleştiren Hamzaoğulları, hükümetin çekleri geri dönen, aç ve 1500 TL’leri ödenmeyen insanlar için programının ne olduğunu sordu.

Bu sene ilkokul 1. Sınıfa başlayan çocukların kaçta kaçının okumayı öğrendiğini, eğitim için ne yapılacağını da öğrenmek istediğini söyleyen Hamzaoğulları, toplum için doğru işler yapılabilmesi için, muhalefetin fikrinin kararlar alınmadan sorulması gerektiğini kaydetti.

Kar-İş konusunda hükümetin izlediği yolu da eleştiren Hamzaoğulları, Kar-İş ezilerek bir yol izlenecekse, tempoyu yükselterek hükümete cevap vereceklerini ifade etti.