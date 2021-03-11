Atakan: Kabine değişikliği yeniden konuşulmaya başlandı

HP Milletvekili Tolga Atakan da, yaptığı konuşmada, Genel Kurul’da hükümetten kimsenin olmadığını söyleyerek, bu durumu kınadı.

Atakan, pandemide 1 yılın geride bırakıldığını ifade ederek, hükümetin icraatlarını eleştirdi.

Atakan, vatandaşların artık vaka sayılarıyla ilgilenmediğini, kaosa sürüklendiğini, çünkü hükümetin ülkenin ana sorunlarını çözemediğini savundu.

Hükümetin görevden alma atamalarının son hızla devam ettiğini, kabine değişikliğinin yeniden konuşulmaya başladığını söyleyen Atakan, hükümetin ülkedeki sektörler için hiçbir adım atmadığını ileri sürdü.

Taşımacılık sektörünün eylemde olduğunu, pazartesi turizm sektörünün sokağa ineceğini, ciddi bir sosyal patlamanın eşiğinde olunduğunu öne süren Atakan, destek paketine 59 bin kişinin başvurduğunu, bunun da hükümetin gerçeklerden ne kadar saptığının göstergesi olduğunu savundu.

“Bu iş bilmezlikle gideceğimiz yer felakettir” diyen Atakan, TC ile imzalanan protokolün yaralara merhem olamayacağını, çünkü protokolde elle tutulur tek projenin yollar olduğunu ileri sürdü.

Atakan, çok problemli bir sürecin daha başında olunduğunu sözlerine ekledi.