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Atakan: Kabine değişikliği yeniden konuşulmaya başlandı

11 Mart 2021
tolga atakan





HP Milletvekili Tolga Atakan da, yaptığı konuşmada, Genel Kurul’da hükümetten kimsenin olmadığını söyleyerek, bu durumu kınadı.

Atakan, pandemide 1 yılın geride bırakıldığını ifade ederek, hükümetin icraatlarını  eleştirdi.

Atakan, vatandaşların artık vaka sayılarıyla ilgilenmediğini, kaosa sürüklendiğini, çünkü hükümetin ülkenin ana sorunlarını çözemediğini savundu.

Hükümetin görevden alma atamalarının son hızla devam ettiğini, kabine değişikliğinin yeniden konuşulmaya başladığını söyleyen Atakan, hükümetin ülkedeki sektörler için hiçbir adım atmadığını  ileri sürdü.

Taşımacılık sektörünün eylemde olduğunu, pazartesi turizm sektörünün sokağa ineceğini, ciddi bir sosyal patlamanın eşiğinde olunduğunu  öne süren Atakan, destek paketine 59 bin kişinin başvurduğunu, bunun da hükümetin gerçeklerden ne kadar saptığının göstergesi olduğunu savundu.

“Bu iş bilmezlikle gideceğimiz yer felakettir” diyen Atakan, TC ile imzalanan protokolün yaralara merhem olamayacağını, çünkü protokolde elle tutulur tek projenin yollar olduğunu ileri sürdü.

Atakan, çok problemli bir sürecin daha başında olunduğunu sözlerine ekledi.





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11 Mart 2021


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