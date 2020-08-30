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Hamitköy’de iki taraf arasında kavga çıktı: Bir kişi havaya ateş açtı

30 Ağustos 2020
Hamitköy, kavga, Dr. Ziver Bodamyalı Sokak, av tüfeği,

Hamitköy’de saat 21.00 sularında iki tarafın tartışması sonucu kavga çıkarken M.A av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

Bu akşam saat 21.00 sıralarında, Hamitköy’de Dr. Ziver Bodamyalı Sokak üzerinde, M.A, D.A, H.T, ve A.B. bir taraf olmak üzere diğer taraf olan Ü.A, I.A, T.A. ve A.A. aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerinde elleri ve ayakları ile vurup kavga ettikleri sırada M.A. ikametgâhı içerisinden almış olduğu av tüfeği ile meskun mahalde iki el havaya ateş açmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.


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