Türkiye

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı

30 Ağustos 2020
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Türkiye‘de 42 kişinin hayatını kaybetmesiyle kritik bir eşik daha aşıldı. Böylece toplam vefat sayısı 6 bin 326’ya yükseldi. Vaka sayısı ise 1482 artarak 268 bin 546’ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 30 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1482 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 42 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 326’ya, toplam vaka sayısı ise 268 bin 546’ya yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1027 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1027 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 243 bin 839’a yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 28 bin 390, ağır hasta sayısı 945, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.


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