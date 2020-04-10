Haluk Levent’in derneğinden KKTC’ye bağış

Corona virüsü salgını sırasında ihtiyaç sahibi binlerce aileye AHBAP Derneği çatısı altında başlattığı yardımlarla destek olan Haluk Levent, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzattı.

Tüm dünyayı saran yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Haluk Levent de yardımlaşma amacıyla daha önce kurduğu AHBAP Derneği aracılığıyla, evinde beklemek zorunda kalan ve çalışmadıkları için yardıma ihtiyaç duyan tüm aileler ve öğrenciler için 35 bin TL değerinde 500 gıda paketini Girne Belediyesine ulaştırdı.

Tamamem işsiz insanlara, öğrencilere 35 bin tl değerinde 500 gıda paketini bugün sabahtan Girne Belediyesine ulaştıran yetkililer, Girne Belediyesi ile ortak hareket ederek bu paketleri dağıtmaya başladılar.

Güngördü;”Bu süreç içerisinde bize ulaşan gıda paketlerini en adaletli şekilde Girne Belediyesi hudutları içerisinde yaşayan ihtiyaçlı ailelere ve öğrencilere ulaştırmaya çalışıyoruz.

İş insanlarının duyarlı olması belediyelere ve devletimize katkıda bulunması çok çok önemlidir. Bugün AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, önemli miktarda bir gıda paketi yardımında bulunmuştur.Bu gerçekten takdir edilecek bir davranıştır. Burdan tüm Girneli’ler ve Girne Belediyesi adına teşekkürlerimi iletiyorum. Daha öncede söylediğim gibi, bu gıda paketleri üzerinde durduğumuz en hassas konu, hiçbir geliri olmayan, tamamem gündelikçi çalışan ve öğrenci ağırlıklı olan insanlarımıza bu gıda paketlerini dağıtmaktır.

Yardımlaşma elini uzatan herkese bundan önce ve bundan sonra yapılacak yardımlar için çok çok teşekkür ederim.İlerleyen günlerde tüm yardım yapan iş insanlarımızı,kurumları, iş yerlerini ve dernekleri yazılı ve görsel basın üzerinden halkımıza duyuracağız”dedi.

Ahbap Derneğinin yardımları aynı zamanda Girne Bölgesi’nde bulunan Girne Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Esentepe Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Alsancak Belediyelerine ulaştırıldı…