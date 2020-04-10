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“Yalnız olmadığını hatırlatmak için sana gökkuşağı resmi gönderiyorum”

10 Nisan 2020

5 yaşındaki çocuktan 93 yaşındaki komşusuna mektup: Yalnız olmadığını hatırlatmak için sana gökkuşağı resmi gönderiyorum

Karin adlı çocuk, Ron isimli komşusuna bir gökkuşağı resmi çizip gönderdi ve altına şunları yazdı:

“Merhaba, benim adım Karin. Beş yaşındayım. Koronavirüs nedeniyle evde kalmak zorundayım. Sadece iyi olduğundan emin olmak istedim. Yalnız olmadığını hatırlatmak için sana bir gökkuşağı çizdim. Yazabilirsen lütfen bana yaz. 9 numaradaki komşun.”

Aynı sokakta 24 numarada oturan Ron, Karin’in mektubuna yanıt verdi ve gökkuşağı resmini penceresine astı. Ron mektubunda şöyle dedi:

“Merhaba Karin. Mektubuna ve hatırımı sormana çok sevindim. Senin gibi ben de dışarı çıkamıyorum, bu yüzden beni düşündüğün için çok memnun oldum. Benim adım da Ron. 1955’te bu sokağa ilk ben taşındım ve o zamandan beri de buradayım. Koronavirüste durum çok kötü. Virüsü yenmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Umarım hepimiz bunu sağlıklı bir şekilde atlatırız. 24 numaradan Ron.”

‘En güzel mektup’

İki mektup da Twitter’da yayımlandı.

Karin’in annesi Gupreet Tiwana, İngiliz ITV televizyonuna “Karin mahallemizdeki 9 yaşlı insana mektuplar gönderdi ve hepsinden çok güzel cevaplar aldı” dedi.

Ron’un torunu Louisa Smith da dedesi ve Karin’in mektuplarını Twitter’da paylaştı ve “Dedem de tabii ki evinde izolasyonda ama sağlığı çok iyi. Beş yaşındaki komşusundan en güzel mektubu aldı ve ona cevap yazdı. Lütfen okuyun, sizi gülümseteceğine eminim” diye yazdı.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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