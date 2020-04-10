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İtalya’da koronavirüsten 100 doktor hayatını kaybetti

10 Nisan 2020

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden yaşamını yitiren 18 bin kişinin arasında yaklaşık 100 doktor bulunuyor

AFP’nin haberine göre, Ulusal Cerrah ve Ortodonti Uzmanları Federasyonu (FNOMCeO) Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada “Kovid-19′ nedeniyle hayatını kaybeden doktorların sayısı maalesef 100, belki de 101’e ulaştı” ifadeleri yer aldı.

Federasyonun web sitesine siyah bir kurdele konuldu ve ölen doktorların isimleri yayınlandı. Söz konusu kişilerin arasında, sağlık hizmetlerinin hasta sayısı açısından yetersiz kaldığı hastanelerde yardım etmek için tekrar görev başına çağrılan bir dizi emekli doktor da bulunuyor.

Federasyon Başkanı, koruma ekipmanları olmadan virüsle savaşmayı reddediyor

FNOMCeO Başkanı Filippo Anelli yaptığı açıklamada, “Bundan sonra doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın koruma ekipmanları olmadan virüsle savaşmasına izin veremeyiz. Bu bize, vatandaşlarımıza ve ülkemize zarar veren adil olmayan bir savaş” ifadelerini kullandı.

İtalyan medya kuruluşları yaklaşık 30 hemşire ve tıbbi asistanın Kovid19 yüzünden hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü vakaların yaklaşık yüzde 10’unu sağlık personellerinin oluşturduğu bilgisini verdi.

Hemşireler Derneği Başkanı Barbara Mangiacavalli yaptığı açıklamada, “Hedefimiz hastalara yardım etmek (…) Bunu salgın sırasında gösteriyoruz. Hemşireler, virüse yakalanan sağlık çalışanlarının yüzde 52’sinden fazlasını oluşturuyor. Hastalara yakın oldukları için ‘Kovid-19′ sonucu hayatını kaybeden hemşireler var ve onlar bunu tereddüt etmeden yapıyorlar” sözlerini kullandı.

  • Kaynak: Independent
  • Türkçe için çeviren: Sema Sevil


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