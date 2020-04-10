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Euro bölgesinden 500 milyar euroluk koronavirüs paketi

10 Nisan 2020

Euro bölgesi maliye bakanları, Perşembe akşamı yaptıkları video konferansta 500 milyar euroluk bir koronavirüs paketinde uzlaştı.

İşçiler, şirketler ve hükümetler olarak üç ayağı olan paket, salgın nedeniyle alınan önlemlerden kaynaklanan ekonomik zararı azaltmayı hedefliyor.

Hükümetlere Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), şirketlere Avrupa Yatırım Bankası ve işçilere de Avrupa Komisyonu’nun yeni yarattığı SURE adlı bir program tarafından destek verilecek.

‘AB tarihindeki en önemli ekonomik plan’

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, bunun AB tarihindeki en önemli ekonomik plan olduğunu söyledi.

Bakanların bir uzlaşmaya varması için üç güne yayılan toplam 18 saatlik görüşme yapılması gerekti.

Öte yandan İtalya, Fransa ve İspanya’nın talep ettiği “koronabond” denen ve hükümetlerin koronavirüs nedeniyle almak zorunda kaldıkları borçların kolektif bir şekilde üstlenilmesi talebi kabul görmedi.

Daha önce Fransa hükümetinin önerdiği bir diğer “kurtarma fonu” da Almanya, Hollanda, Finlandiya ve Danimarka tarafından reddedilmişti.

Konuyla ilgili Perşembe günü bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel de “AB’nin mevcut siyasi birliğinin durumunu da göz önünde bulundurunca birbirimizin borçlarını üstlenmenin doğru olmadığını düşünüyorum” demişti.

BBC Avrupa Muhabiri Gavin Lee, bugün uzlaşılan paketin kabul edilmesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un büyük rolü olduğunu, son 24 saat içinde Merkel’in yanı sıra İtalya ve Hollanda ile yaptığı birden fazla telefon görüşmesinin etkili olduğunu aktarıyor.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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