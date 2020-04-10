Atakan: Karantinadan kaçan olmadı

Havadis Web TV’de programa katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İngiltere’den son charter seferle ülkeye gelen 163 yolcudan birkaçının karantina yurduna girmek istememesi nedeni ile guruptan sessiz sedasız ayrılarak hususi arabaları ile evlerine gittiği yönündeki iddiaları yalanladı. Karantinadan kaçan kimse olmadığını ve böyle bir duruma asla tahammül gösteremeyeceklerini ifade eden Atakan şunları kaydetti: “17 Mart’ta zorunlu karantina kararı alındı.

O gece gelen uçakla uygulama başladı. 18 Mart’ta Sağlık Bakanlığı bildiri yayınladı ve çeşitli sağlık sorunları nedeni ile karantina merkezlerinde tıbben, sağlık açısından uygun değilse başvuru için telefon numarası verildi. O günden sonra bu kapsamdaki kişiler bakanlığa başvuruyor ve bakanlık, sunulan doneleri değerlendirip ona göre cevap veriyor. Bu konudaki yetki Sağlık Bakanlığınındır. ‘Evde karantinada kalması uygundur’ yazısını gördüğümüz tüm vatandaşlarımızı evlerine gönderiyoruz.

Bu son uçuşta da bu izni olan 2 kişiyi evlerine yolladık ama bu kişilerin bahçeye dahi çıkmamaları gerekiyor. Sağlık Bakanı müsteşarı ile konuyla konuştuk. Vatandaşlar, bu kişilerin evlerinden çıktığını iddia ediyor. Bu konuda uyumsuzluk tespit edilirse evlerin alınıp uygun bir hastanede karantinada tutulacak.”