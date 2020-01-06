Halk Evi’nden gövde gösterisi

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk evi, yeni transferlerini basına tanıttı. Önceki gün gerçekleşen kahvaltılı toplantıda yeni transferler Ali Duvarcı, Hamis Çakır, Aksel Kaptanoğlu, Salih Say, Esin Sonay ve Çağdaş Arslan anlaşmayı imzarak resmen Halk Evi’ne katıldılar. Bugün de aynı futbolcular Federasyondaki imza törenine katılacak.

Türk Ocağı ile karşılaştılar

Süper Lig’e çıkmak için hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam eden Girne Halk Evi, Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı ile bir hazırlık karşılaşması yaptı. Karşılaşma 3-3 sona erdi.