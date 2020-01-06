FutbolSpor

Halk Evi’nden gövde gösterisi

6 Ocak 2020

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk evi, yeni transferlerini basına tanıttı. Önceki gün gerçekleşen kahvaltılı toplantıda yeni transferler Ali Duvarcı, Hamis Çakır, Aksel Kaptanoğlu, Salih Say, Esin Sonay ve Çağdaş Arslan anlaşmayı imzarak resmen Halk Evi’ne katıldılar. Bugün de aynı futbolcular Federasyondaki imza törenine katılacak.

 

Türk Ocağı ile karşılaştılar

Süper Lig’e çıkmak için hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam eden Girne Halk Evi, Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı ile bir hazırlık karşılaşması yaptı. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

 



Etiketler

İlgili Makaleler

Maraş kolları sıvadı

6 Ocak 2020

YDÜ, DAÜ’nün konuğu

6 Ocak 2020

Filede YDÜ, DAÜ’yü devirdi: 2-3

5 Ocak 2020

Judo şampiyonları belirlendi

5 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı