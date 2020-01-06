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Maraş kolları sıvadı

6 Ocak 2020

K-pet 1. Lig’de ilk devreyi 3. sırada tamamlayan Mağusa’nın kırmızı-beyazlı ekibi Maraş ikinci devre çalışmalarına başladı. Futbol Federasyonu tarafından lige geri alınan Maraş sezon hazırlıklarını çok geç yapmasına rağmen Hasan Oy başkanlığındaki yönetim kurulu ve teknik direktör İzzet Kaçmaz yönetiminde başlayan Maraş, ilk devrede ortaya koyduğu iyi performansla ligi 3. sırada tamamladı.

Çalışmalar Başladı

Maraş ikinci devre hazırlıklarına Necip Halil Kartal tesislerinde başladı. Teknik direktör İzzet Kaçmaz yönetiminde başlayan Maraş haftanın beş günü yoğun bir tempoda hazırlanacak.

Hafta sonu çift idman ile hazırlıklarını sürdürecek Maraş, başta kaleci olmak üzere iki transfer yapmayı düşünüyor.

 

 

Kamp  gündemde

Devre arası kamp çalışmaları için şuana kadar herhangi bir hareketliliğin olmadığını, uygun olması durumunda ülke içerisinde üç günlük kamp programı olabileceğini belirten teknik direktör İzzet Kaçmaz,  ilk hazırlık maçının ise 12 Ocak’ta Dörtyol ile yapacaklarını söyledi.

 

Doğum Günü Kutlaması

Maraş’da yapılan ilk antrenman sonrası takımın kaptanı tecrübeli isim Gökhan Yazlık’a süpriz doğum günün kutlamsı yapıldı. Maraş yöneticisi İbrahim Kaptan Gedik’in organize ettiği kutlamada, Maraş futbolcuları ile teknik kadro Gökhan Yazlık’ın 31. yaş günün pastasını keserek kutladılar.

 



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