Halil Falyalı Cinayeti: Zanlılar cezaevine gönderildi

Girne’ye bağlı Çatalköy’de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi olayıyla bağlantılı üç zanlı Ağır Ceza Mahkamesi’nde yargılanmayı beklemek üzere üç ayı geçmemek koşuluyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Falyalı ve Demirtaş’ın 8 Şubat tarihinde öldürülmesi olayıyla bağlantılı olarak tutuklu bulunan Ö.T. , M.Ç., ve V.S., tutukluluk sürelerinin dolması üzerine bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Olayın tahkikat memuru, zanlıların gönüllü ifade vererek olayla bağlantıları olduğunu söylediklerini, temin edilen ifadeler, elde edilen kamera görüntüleri, telefon dökümleri, DNA ve atış izi gibi bulguların zanlıların olayla bağlantılı olduğunu ve cürümleri birlikte işlediklerini gösterdiğini söyledi.

Olayla ilgili incelemelerin çok yönlü olarak devam ettiğini dile getiren tahkikat memuru, zanlıların Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmayı gerektirecek ağır suçlarla bağlantılı olduğunu dolayısıyla üç ayı geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerini talep etti.

Savcı da, Zanlı 1 ve 2’nin olay yerinde olduğuna, Zanlı 3’ün de gözcülük yaptığına ilişkin bulgular bulunduğunu söyleyerek, taammüden adam öldürme ve adam öldürme suçlarının Fasıl 154 Ceza Yasası kapsamındaki en ağır suçlardan olduğunu belirtti.

Savcı, zanlıların kaçma olasılıklarının yüksek olduğunu, zanlı 2 ve 3’ün gayri yasal yollardan ülkeye girdiklerini dile getirerek, üç ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerini istedi.

Zanlı avukatları teminatla ilgili itirazda bulunmadı.

Yargıç, taammüden adam öldürme ve adam öldürme suçlarının ciddi suçlar olduğunu, zanlıların olaylarla bağlantılı olduğuna yönelik şahadet bulunduğunu söyleyerek, zanlıların üç ayı geçmemek koşuluyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerine karar verdi.