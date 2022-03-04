Tarihi yerlerde temizlik çalışmaları hızlandırıldı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi turizm sezonunun yaklaşması ile tarhi yerlerin temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Ülkemizde yeniden başlayan turist artışı ile yoğun ilgi gören ören yerlerinin sürekli bakımlı ve temiz olması amacıyla belirli aralıklarla dairenin yaptığı temizlik çalışmalarına ek olarak tüm müzeler, ören yerleri, tarihi mekanlar ve çevrelerini de kapsayacak şekilde geniş çaplı bir temizlik çalışması yapılıyor.

Turizm potansiyeli açısından büyük bir önemi olan Soli, Girne Kalesi ve St. Hilarion Kalesi gibi yerleri ziyaret eden turistlere, daha iyi hizmet verebilmek ve tarihi mirası koruyabilmek için yapılıyor.

Eş zamanlı olarak başlayan temizlik çalışmaları bu 3 tarihi yerin ardından önem sırasına göre diğer tarihi yerlerde de devam edecek.