Kıbrıs

Haksen, Kemal Saraçoğlu Vakfı ile birlikte bağış kampanyası düzenledi

Kemal saraaçoğlu vakfı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı iş birliğinde lösemi hastalarına destek amacıyla bağış kampanyası düzenledi.

HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre, ilk bağışlar bu sabah sendika yönetim kurulu ve bazı üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bağış kampanyası, cuma günü mesai bitimine kadar Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı binasında devam edecek.

Açıklamada,”Sendikamız sosyal sorumluluğunu en üst seviyede uygulama amacıyla gerçekleştirdiği kampanya ile sadece 1 tükürük örneği vererek, 1 hayat kurtarabileceğinin farkındalığını da toplumumuza aktarmıştır. Tüm üyelerimizi ve halkımızı kampanyaya katılarak destek vermeye çağırıyoruz” denildi.

 




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