“Bölünmeye karşı sen ne yapıyorsun?” Limasol’da tartışılacak

Geçtiğimiz hafta içerisinde adanın her iki yanından gelen yüzden fazla katılımcıyla “bölünmeye karşı sen ne yapıyosun?” temalı bölge toplantısının ardından, UniteCyprusNow bu kez de ayni temalı bir toplantıyı Limasol’da gerçekleştiriyor. Toplantı 13 Kasım 2018 Salı günü 18:30-20:30 tarihleri arasında, Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi (TEPAK), TP binası, 2 numaralı amfide gerçekleşecek.

UniteCyprusNow’dan yapılan açıklama:

“Kalıcı bölünmeye giden süreci geri çevirmek ve hep birlikte ortak bir vatan yaratabilmek için ne adımlar atabileceğimiz tartışabilmek üzere sizleri bu toplantıya davet ediyoruz.

Ayni başlıklı üçüncü toplantımız 22 Kasım’da Mağusa Gelişim Akademisi’nde yapılacaktır. Her üç toplantıda elde edilen sonuçlar, tarihi daha sonra duyurulacak bir toplantıda Lefkoşa’da tartışılacaktır.

Bu toplantılar Friedrich Ebert Vakfı tarafından da desteklenmektedir”

www.unitecyprusnow.org