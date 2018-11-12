Kıbrıs

Yılın kadın girişimcileri ödül töreni 6 Aralık’ta…

İKD

İş Kadınları Derneği’nin (İKD) düzenlediği ve KKTC Telsim ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan 2018 Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni 6 Aralık’ta…

İKD’den yapılan açıklamaya göre, girişimci kadınlar 6 kategoride ödüllendirilecek. Bu kategorilerden bir tanesi de Telsim Ödül Ödülü olacak.

İKD Başkanı Şenay Ekingen, kadınların iş yaşamında görünür olmaları için dernek olarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Ekingen, Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nin, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını destekleyen ve cesaretlendiren bir proje olduğunu ifade etti.

Jüri; Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan Meltem Mahmudoğlu, DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi’nden Seda Orbay, Ticaret Odası’ndan Pınar Başman, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler JCI Derneği’nden Dilek Kurnaz, Sanayi Odası’ndan Yaprak Özyalçın, Telsim’den Kurumsal Satış Bölüm Başkanı Sevim Beşok Esendağlı, İş Kadınları Derneği’nden Berin Avunduk, Genç İş Adamları Derneği’nden Müsteyde Onbaşı ve bağımsız Ekonomist Fatma Coşar Kınış’tan oluşuyor. Jüride ayrıca, oy hakkı olmaksızın danışman olarak Ekonomist Fatman Güven Lisaniler de yer alıyor.

 




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