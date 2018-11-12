Genel tarım sigortası fonu 2018 mali yılı bütçe yasa tasarısı kabul edildi

Tasarıyla ilgili ilk sözü alan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin 2017 bütçesinin UBP dönemi olduğu için evet, 2018 bütçesinin ise CTP dönemi olduğu için hayır diyecekleri yönündeki eleştirileri reddederek, ret oyu kullanmalarının gerekçelerini anlattı.

Taçoy, bütçede önceden birikmiş paranın harcanmasını, yeni kaynaklar yaratılmamasını eleştirdi.

Taçoy, 2017 bütçesiyle 2018 bütçesini kıyaslayarak, “Birikmişi tüketme kolay. Zor olanın biriktirebilmektir” dedi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de söz alarak, yıl içinde oluşacak açık giderilemediğine göre öngörülen gelirler üzerine konuşulmasının eleştirilmesine niye anlam veremediğini anlattı.

Şahali, 2017 yılına ilişkin aksaklıkların 2018 yılında giderildiğine işaret etti.

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun Genel Kurul’la idare edildiğine işaret eden Şahali, mali bütçe yasasıyla hiyerarşik bir ilişkisi olmadığını kaydetti.

Şahali, fonun, ülkede 4 yıl boyunca kuraklık olmaması halinde gereken tüm mali yükümlülüklerini yerine getirebileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Genel Tarım Sigortası Fonu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı 26 kabul, 7 ret ve 1 çekimser oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.