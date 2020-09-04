Kıbrıs

Hak-Sen: Yüz yüze eğitim karşı değiliz

4 Eylül 2020
Eren Büyükoğlu

Hak Sen Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, yüz yüze eğitime karşı olmadıklarını ama karantinalı girişler olmadan okulların açılmaması gerektiğini söyledi.

Ailelerin çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda hala kararsız olduğun dile getiren eren Büyükoğlu, devletin sorumluluğunda olan dezenfektanların bile bazı okullar tarafından ailelerden talep edildiğini açıkladı.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Ekonomik sıkıntılar düşünülerek, 1 Temmuz tarihinden itibaren açılım süreci başlamış olmasıyla birlikte Covid-19 vaka sayısı her geçen gün artarak devam etmektedir. Ancak vaka sayısı göz önünde bulundurulmadan okulların açılması yönünde karar üretildi. Bu durumdan tüm aileler endişelidir.

Yüz yüze eğitime karşı değiliz. Ancak vaka sayıların her geçen gün artarak devam etmesi ve yerel vakaların çıkması, yüz yüze eğitimi de engelliyor. Aileler çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda hala kararsızdır. Okulların ne kadar hijyen olup olmadığını da bilmiyoruz. Devletin sorumluluğunda olan dezenfektanlar bile bazı okullar tarafından ailelerden talep ediliyor. Bunları sağlayamayacak ailelerimiz vardır. Sağlık altyapımızın olmaması ve Pandemi Hastanesinin eksikliği olduğundan dolayı karantinalı girişlerin olması şarttır.

 

 

Eren Büyükoğlu

Genel Başkan


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