DAÜ İngilizce yeterlilik sınavı yüz yüze yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (DAÜ-YDİHO) tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı, 3-4 Eylül 2020 tarihlerinde yüz yüze olarak DAÜ kampüsünde gerçekleştirildi. 3 Eylül 2020 Perşembe günü, saat 09:00’da, Merkezi Derslikler’de başlayan İngilizce Yeterlik Sınavı’na yaklaşık 200’ün üzerinde öğrenci katıldı. Sınava katılan öğrencilerin ve DAÜ çalışanlarının sağlığını korumak üzere, DAÜ Rektörlüğü tarafından alınan sağlık tedbirleri kapsamında; maskesi olmayan öğrencilere girişte maske temin edildi ve ateş ölçümü yapıldı. Öğrenciler dersliklere sosyal mesafe kurallarına uyumlu bir şekilde yerleştirildi.

“Tüm Öğrencilerimize Başarılar Diliyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ-YDİHO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam, “DAÜ-YDİHO tarafından gerçekleştirilen ve yüz yüze yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı öncesinde, DAÜ Rektörlüğü’nün denetiminde bir dizi sağlık önlemi alındı. Öncelikle dersliklerin havalandırma sistemleri, doğal hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlendi ve filtre değişimleri yapıldı. Sınava gelen öğrencilerimiz, dersliklere seyreltilmiş sayılarla yerleştirildi. Sınavımız, COVID-19 virüsünün başlangıcı olan Mart 2020’den beri ilk defa yüz yüze gerçekleştiriliyor. 3-4 Eylül 2020 tarihlerinde sınava giremeyen öğrencilerimiz için, aynı sınav 21-22 Eylül 2020 tarihlerinde yine yüz yüze olarak aynı koşullarda gerçekleştirilecek. Bu sınava da yaklaşık 200 öğrencimizin katılacağını öngörmekteyiz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz” diye konuştu.

DAÜ İngilizce Yeterlik Sınavı’na Giren Öğrencilere Sağlık Önlemlerini Sorduk:

Gizem Türcan:

“Sınavda kendimizi güvende hissettik. Sosyal mesafe kuralları uygulanmıştı. Zaten sınava maskeli girdik. Hocalarımızın elinde eldiven vardı. Hiç kimse ile temas etmedik.”

Sevgi Yeşilel:

“Fazlasıyla güvenliydi. Çünkü sosyal mesafe kuralına uyduk. Maskelerimizi taktık. Hocalarımız eldivenlerini taktı ve bize kağıtlarımızı öyle dağıttı.”

Berkay Göçer:

“Güvende hissettim. Zaten gerekli önlemleri alarak girdik.”

Durmuş Levent Külük: “Gayet Güvenliydi”

“Gayet güvenli geldi bana. Maskelerimizle geldik. Hocalarımız sağolsun elimize dezenfektan sıktı. Zaten aralarımız açık oturmuştuk. Herhangi bir sorun yaşamadık.”