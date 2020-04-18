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Haham’dan 30 ay taksitle korona muskası

18 Nisan 2020

İsrail’in tanınan hahamlarından Chaim Kanievsky’e yakınlığı ile bilinen bir dernek, 3 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 5 bin 800 Türk lirası) bağışta bulunanların “Yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanmayacakları” iddiasında bulundu. Bağışçıya “Covid-19’dan koruyacak muska” gönderen dernek, 30 ay taksit imkanı da sunuyor

İsrail’de “Kovid-19’dan koruyacak muska”ya 30 ay taksit imkanı

İsrail’in Kanal 12 televizyon kanalında yer alan haberde, Haham Kanievsky’e yakın ve Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğunlukta olduğu Bney Brak kenti merkezli Kupat Ha’ir isimli derneğin geçen ay yardım kampanyası başlattığı bildirildi.

Salgından etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek amacıyla başlatıldığı kaydedilen kampanya için bağışçılardan destek istendiği ifade edildi.

Derneğin internet sitesinde yer alan açıklamada, kampanyaya 3 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 5 bin 800 Türk lirası) bağışta bulunanlara, “kendisi ve ailesini Covid-19’dan koruyacak muska” gönderileceği belirtildi.

30 ay taksit imkanı

Kampanyada ayrıca 3 bin şekel bağış yapmak isteyenlere 30 ay taksit imkanı sunulduğu vurgulandı.

Yıllık 131 milyon yeni İsrail şekeli (yaklaşık 253 milyon TL) bütçeye sahip derneğin, söz konusu kampanyada 280 bin yeni İsrail şekeli (540 bin TL) topladığı aktarıldı.

Haham Kanievsky, daha önce de İsrail yönetiminin Kovid-19 nedeniyle sinagoglara gidilmemesi ve Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitime ara verilmesi tavsiyesine karşı çıkarak, “Tevrat eğitimini durdurmak Covid-19’dan daha tehlikeli” açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından Kovid-19’un yayılmasını önlemek için yapılan tüm uyarılara rağmen Bney Brak’taki Haham Kanievsky’nin takipçileri, sinagog ve Yeşivalara gitmeye devam etmişti.

Kanievsky, 25 Mart’ta ise Hahamlar Birliği’nin Covid-19 nedeniyle İsrail’deki tüm sinagogların kapatılması kararına destek vererek takipçilerine hükümetin getirdiği kurallara uymaları çağrısı yapmıştı.

Kudüs’ün ardından en çok vaka Bney Brak’ta 

Yaklaşık 200 bin nüfusa sahip olmasına rağmen İsrail’de Batı Kudüs’ün ardından en fazla Covid-19 vakasına rastlanan kentin Bney Brak olması dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede toplam Covid-19 vakası 13 bin 107’ye ulaşırken, Bney Brak’ta bu sayı 2 bin 150 olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, kentte Covid-19 vaka sayısının tespit edilenden çok daha fazla olduğunu dile getiriyor.



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