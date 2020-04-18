KıbrısManşet

Akıncı Hristiyanların Paskalya Yortusu’nu kutladı

18 Nisan 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Paskalya Yortusu nedeniyle mesaj yayımlayarak, insanlığın ölümcül bir salgınla büyük bir mücadele yürüttüğü günlere denk gelen Paskalya yortusu nedeniyle Kıbrıs’ta yaşayan tüm Hristiyanlara ve inancı dolayısıyla bu yortuyu kutlayanlara en iyi dileklerini ilettiğini belirtti

Akıncı: Hangi din, ırk, milliyet ve renkten olursak olalım

Akıncı, “Hangi din, ırk, milliyet ve renkten olursak olalım, bu zor dönemden yardımlaşarak ve dayanışma içerisinde el birliğiyle çıkacağız” dedi.

Akıncı’nın Hristiyan aleminin Paskalya yortusunu kutladığı Türkçe, İngilizce ve Rumca yayınladığı mesajı şöyle:

“İnsanlığın ölümcül bir salgınla büyük bir mücadele yürüttüğü günlere denk gelen Paskalya yortusu nedeniyle adamızda yaşayan tüm Hristiyanlara ve inancı dolayısı ile bu yortuyu tüm kutlayanlara en iyi dileklerimi iletiyorum.

Hangi din, ırk, milliyet ve renkten olursak olalım, bu zor dönemden yardımlaşarak ve dayanışma içerisinde el birliğiyle çıkacağız. Bu büyük felaketten, adada yaşayan toplumlar ve dünya insanlığı olarak en az hasarla çıkmamızı temenni ederim.

Gelecekte daha sağlıklı ve huzurlu nice Paskalya yortularına ulaşmanızı dilerim.”



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güney’de 3241 test, 15 yeni vaka

Güney’de 3241 test, 15 yeni vaka

17 Nisan 2020
Photo of TMT Mücahitler Derneği: Akıncı’yı istifaya davet ediyoruz

TMT Mücahitler Derneği: Akıncı’yı istifaya davet ediyoruz

17 Nisan 2020
Photo of Özyiğit: Akıl tutulması yaşıyoruz

Özyiğit: Akıl tutulması yaşıyoruz

17 Nisan 2020
Photo of Girne’ de öğrencilere 35 adet tablet bağışlandı

Girne’ de öğrencilere 35 adet tablet bağışlandı

17 Nisan 2020
Photo of Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği, Akıncı’yı eleştirdi

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği, Akıncı’yı eleştirdi

17 Nisan 2020
Photo of Saner: Hükümet salgınla mücadelede gayet başarılı

Saner: Hükümet salgınla mücadelede gayet başarılı

17 Nisan 2020
Photo of Başbakanlık: KKTC bir kabile yönetimi; biz de kabile mensupları değiliz

Başbakanlık: KKTC bir kabile yönetimi; biz de kabile mensupları değiliz

17 Nisan 2020
Photo of Harmancı: Halk için 7/24 sahadayız

Harmancı: Halk için 7/24 sahadayız

17 Nisan 2020
Photo of Özkıraç: Akıncı 5 yıldır tek kelime etmemişti

Özkıraç: Akıncı 5 yıldır tek kelime etmemişti

17 Nisan 2020
Photo of Dome Otel’de karantina bitti

Dome Otel’de karantina bitti

17 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı