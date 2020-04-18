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ABD’den 8.4 milyon Dolar

18 Nisan 2020

ABD’nin İslamabad Büyükelçisi Paul Jones, ülkesinin Pakistan’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek için 8,4 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı

ABD’den Pakistan’a 8.4 milyon Dolar

Büyükelçiliğin YouTube kanalında konuşan Jones, desteğin 3 milyon dolarlık kısmının, 3 mobil test laboratuvarı ve yüksek teknolojili acil operasyon merkezi kurulumu için harcanacağını söyledi.

Jones, mobil laboratuvarların virüsün en çok görüldüğü bölgelerde hizmete gireceğini, operasyon merkezinin ise İslamabad ile 4 eyalette kurulacağını kaydetti.

Yapılacak yardımın 2,4 milyon dolarlık kısmının Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği üzerinden Pakistan’daki Afgan mülteciler için harcanacağını dile getiren Jones, hastanelerdeki yükü azaltmak için evlerde tedavi görenlere hizmet veren sağlık çalışanları için de 2 milyon dolar destek sağlanacağını söyledi.

Jones, “Pakistan’ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise borç ödeme kolaylığının sağlanmasıydı. ABD’nin öncülüğünde G-20 ülkeleri bu kolaylığın sağlanması fikrini destekliyor.” ifadelerini kullandı.

Jones, yardımın 1 milyon dolarlık kısmının kullanım alanına ilişkin ise bilgi vermedi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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