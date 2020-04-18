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Yunanistan’dan Almanya’ya 47 mülteci çocuk gönderildi

18 Nisan 2020

Yunanistan’daki refakatsiz mülteci çocukların, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması kapsamında, Yunan adalarındaki kamplarda yaşayan korumaya muhtaç refakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya’ya getirildi

47 refakatsiz mülteci çocuk Almanya’ya getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 47 refakatsiz mülteci çocuğun, uçakla Atina’dan Aşağı Saksonya eyaletinin Hannover kentine getirildiği belirtildi.

Almanya’nın böylelikle Yunan adalarındaki korumasız çocuklara yönelik AB çerçevesinde yürütülen girişimi desteklediği aktarılan açıklamada, söz konusu çocukların Aşağı Saksonya eyaletinde iki hafta karantinada tutulduktan sonra  eyaletlere dağıtılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan, Suriye ve Eritre uyruklu çocukların Midilli, Sisam ve Sakız adalarındaki kamplardan alındığı ve aralarında 4 kız çocuğunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, tüm çocuklara Yunanistan’dan ayrılmadan önce Kovid-19 testi yapıldığı da vurgulandı.

“Almanya sözünü tutuyor”

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği ağır yüke rağmen refakatsiz mülteci çocukların ülkeye getirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Seehofer, “Bu, Avrupalı partnerlerle aylardan beri yapılan yoğun görüşmeler ve hazırlıkların bir sonucudur. Almanya, verdiği sözün arkasında duruyor. Biz, Avrupa’daki dayanışmanın somut sinyalini veriyoruz. Avrupalı partnerimizin de  taahhütlerini şimdi mümkün olan en kısa zamanda uygulamaya koyacağını varsayıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, çoğunluğu 14 yaşından küçük çocukların, karantina sürecini Osnabrück bölgesinde geçireceği ve burada tıbbi ve psikolojik destek alacakları aktarıldı.

AB komisyonunun girişimiydi

AB Komisyonu martta, Yunanistan’dan, çoğu refakatsizlerden oluşacak şekilde 1600 mülteci çocuğun üye ülkelere dağıtılması için girişim başlatmıştı.

Çocukları almak için gönüllü olan üye ülkeler arasında Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Portekiz, Lüksemburg ve Litvanya ile İsviçre yer almıştı.

Almanya 300 ila 500 çocuğu ülkeye kabul etmeyi taahhüt etmişti.

AB girişimi çerçevesinde 3 gün önce refakatsiz 12 çocuk Lüksemburg’a ulaşmıştı.

UNICEF’in şubat ayı verilerine göre, Yunanistan’daki kamplarda 5 bin 463 refakatsiz mülteci çocuk bulunuyor. Bunların en az 1752’si aşırı kalabalık ve kötü koşullarıyla gündeme gelen Midilli’deki Moria kampı benzeri kamplarda yaşıyor.



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