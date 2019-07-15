Haftalık trafik raporu açıklandı: 63 çarpışma

KKTC’de 08 – 14 Temmuz 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde 63 adet trafik çarpışması meydana geldi: bu çarpışmalardan 11 yaralanma, 52’si hasarla sonuçlandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 08 – 14 Temmuz 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 63 adet trafik çarpışması meydana geldi.

Bu çarpışmalardan, 11’i yaralanmayla ve 52’si hasarla sonuçlandı.

Yaralanma ile neticelenen çarpışmalarda 14 kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik çarpışma sebepleri, süratli araç kullanmak (17), yakın takip (16), kavşakta durmamak (13), dikkatsiz sürüş yapmak (10) ve diğer etkenler (7) yer almıştır.

Çarpışmalarda toplam hasar miktarının 338.400.00 TL olduğu kaydedildi.

Çarpışmaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa : 12

Gazimağusa : 23

Girne : 20

Güzelyurt : 4

İskele : 4

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 780 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.