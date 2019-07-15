Kıbrıs

Dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düşen işçi yoğun bakımda

15 Temmuz 2019

Dün, saat 09:00 sıralarında, Arapköy’de Uzundere Göleti mevkiinde Şensur İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatta, iskele üzerinde çalışmakta olan Mehmet BATUŞ (E-38), kalıp tahtalarını söktüğü esnada dengesini kaybetmesi sonucu dört metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre adı edilen kaldırıldığı Girne Suat Günsel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek kafatasında ve omurgasında kırık teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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