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7156 araç sürücüsünden 780’i hakkında ileri işlem başlatıldı

15 Temmuz 2019
POLİS

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 08 – 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7156 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 780’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 153’ü süratli araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 108’ i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 28’i alkollü araç kullanmak, 143’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 22’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 18’i trafik ışıklarına uymamak, 32’si muayenesiz araç kullanmak, 25’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 20’si yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 7’si koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 185’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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