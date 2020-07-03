Haftalık Gıda Analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 26 Haziran- 2 Temmuz 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi!nde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 32 numuneden 31 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Erkan Gök’e ait kirazda Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerden 23 numuneden 21 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Gaziveren sakinlerinden Ahmet Çetin ve Ayşe Akcan’a ait maydanozlarda Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilmiştir.