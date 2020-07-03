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Haftalık Gıda Analiz sonuçları açıklandı

3 Temmuz 2020
haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi, 26 Haziran- 2 Temmuz 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi!nde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 32 numuneden 31 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Erkan Gök’e ait kirazda Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine menşeine iade edilecektir.

 

Yerli ürünlerden 23 numuneden 21 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2  ürün bulunmuştur.

Gaziveren  sakinlerinden Ahmet Çetin ve Ayşe Akcan’a   ait maydanozlarda Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler  imha edilmiştir.

 

3 Temmuz 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
1M.Hacı Ali İşl.İthalSoya KüspesiTemiz
2Henege TarımİthalSoya KüspesiTemiz
3Nej Grain Ltd.İthalSoya KüspesiTemiz
4Selgün Tic.İthalKirazTemiz
5Selgün Tic.İthalKayısıTemiz
6SVS Tic. Ltd.İthalKirazTemiz
7SVS Tic. Ltd.İthalKayısıTemiz
8SVS Tic. Ltd.İthalElma StkTemiz
9SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
10Nuri Ersoy Ltd.İthalKirazTemiz
11Nuri Ersoy Ltd.İthalBeyaz ÜzümTemiz
12Nuri Ersoy Ltd.İthalSiyah ÜzümTemiz
13Nuri Ersoy Ltd.İthalKayısıTemiz
14Nuri Ersoy Ltd.İthalElma Granny SmithTemiz
15Onbaşı İşl. Ltd.İthalKayısıTemiz
16Onbaşı İşl. Ltd.İthalKirazTemiz
17Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma Granny SmithTemiz
18Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma StkTemiz
19Onbaşı İşl. Ltd.İthalÜzüm SarıTemiz
20Onbaşı İşl. Ltd.İthalÜzüm SiyahTemiz
21Halil Kasap Paz.İthalÜzüm BeyazTemiz
22Halil Kasap Paz.İthalKayısıTemiz
23Halil Kasap Paz.İthalKirazTemiz
24Halil Kasap Paz.İthalÇeri DomatesTemiz
25Meraltan Ltd.İthalKirazTemiz
26Köşe Tic. LtdİthalKirazTemiz
27Köşe Tic. LtdİthalKayısıTemiz
28SVS Tic. Ltd.İthalŞeftaliTemiz
29SVS Tic. Ltd.İthalKayısıTemiz
30SVS Tic. Ltd.İthalKirazTemiz
31SVS Tic. Ltd.İthalArmutTemiz
32Erkan GökİthalKirazMenşeine İade
33Kadir TatlıpayamGaziverenBamyaTemiz
34Vehbi YıldızMağusaDomatesTemiz
35Osman YıldızMağusaDomatesTemiz
36Cengiz MendeliMağusaKabakTemiz
37Cengiz MendeliMağusaRokaTemiz
38Sinan İsterMağusaPatlıcanTemiz
39Hüseyin KocabaşoğluYıldırımBöğrülceTemiz
40Cahit VudalıYıldırımKavunTemiz
41Hüseyin CanYıldırımBöğrülceTemiz
42Ayten KurbancıYaylaBöğrülceTemiz
43Elmas ÖzermanAkçayMolehiyaTemiz
44Ulus KızılyürekAkçayFasulyeTemiz
45Önder  ZaimBostancıMolehiyaTemiz
46Rüstem PortakalcıBostancıMolehiyaTemiz
47Ahmet ÇetinGaziverenDolmalık BiberTemiz
48Ayşe AkcanGaziverenDolmalık BiberTemiz
49Ahmet ÇetinGaziverenMaydanozİmha
50Hasan TabakDoğancıMolehiyaTemiz
51Hüsnü KızılgökDoğancıAyşe Kadın FasülyeTemiz
52Mehmet DolmacıLaptaMarulTemiz
53Hasan BenliYeşiltepeSemizotuTemiz
54Caner SafelAlsancakDolmalık BiberTemiz
55Ayşe AkcanGaziverenMaydanozİmha

 


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