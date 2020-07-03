Haftalık Gıda Analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 26 Haziran- 2 Temmuz 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi!nde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 32 numuneden 31 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Erkan Gök’e ait kirazda Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.
Yerli ürünlerden 23 numuneden 21 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
Gaziveren sakinlerinden Ahmet Çetin ve Ayşe Akcan’a ait maydanozlarda Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilmiştir.
|3 Temmuz 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|M.Hacı Ali İşl.
|İthal
|Soya Küspesi
|Temiz
|2
|Henege Tarım
|İthal
|Soya Küspesi
|Temiz
|3
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Soya Küspesi
|Temiz
|4
|Selgün Tic.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|5
|Selgün Tic.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|6
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|7
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|8
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|9
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|10
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|11
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Beyaz Üzüm
|Temiz
|12
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|13
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|14
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Elma Granny Smith
|Temiz
|15
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|16
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|17
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Granny Smith
|Temiz
|18
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|19
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Üzüm Sarı
|Temiz
|20
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Üzüm Siyah
|Temiz
|21
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Üzüm Beyaz
|Temiz
|22
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|23
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|24
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|25
|Meraltan Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|26
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|27
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|28
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|29
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|30
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|31
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut
|Temiz
|32
|Erkan Gök
|İthal
|Kiraz
|Menşeine İade
|33
|Kadir Tatlıpayam
|Gaziveren
|Bamya
|Temiz
|34
|Vehbi Yıldız
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|35
|Osman Yıldız
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|36
|Cengiz Mendeli
|Mağusa
|Kabak
|Temiz
|37
|Cengiz Mendeli
|Mağusa
|Roka
|Temiz
|38
|Sinan İster
|Mağusa
|Patlıcan
|Temiz
|39
|Hüseyin Kocabaşoğlu
|Yıldırım
|Böğrülce
|Temiz
|40
|Cahit Vudalı
|Yıldırım
|Kavun
|Temiz
|41
|Hüseyin Can
|Yıldırım
|Böğrülce
|Temiz
|42
|Ayten Kurbancı
|Yayla
|Böğrülce
|Temiz
|43
|Elmas Özerman
|Akçay
|Molehiya
|Temiz
|44
|Ulus Kızılyürek
|Akçay
|Fasulye
|Temiz
|45
|Önder Zaim
|Bostancı
|Molehiya
|Temiz
|46
|Rüstem Portakalcı
|Bostancı
|Molehiya
|Temiz
|47
|Ahmet Çetin
|Gaziveren
|Dolmalık Biber
|Temiz
|48
|Ayşe Akcan
|Gaziveren
|Dolmalık Biber
|Temiz
|49
|Ahmet Çetin
|Gaziveren
|Maydanoz
|İmha
|50
|Hasan Tabak
|Doğancı
|Molehiya
|Temiz
|51
|Hüsnü Kızılgök
|Doğancı
|Ayşe Kadın Fasülye
|Temiz
|52
|Mehmet Dolmacı
|Lapta
|Marul
|Temiz
|53
|Hasan Benli
|Yeşiltepe
|Semizotu
|Temiz
|54
|Caner Safel
|Alsancak
|Dolmalık Biber
|Temiz
|55
|Ayşe Akcan
|Gaziveren
|Maydanoz
|İmha