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KTAMS Vakıflar Bankası yönetimini protesto etti

3 Temmuz 2020
KTAMS vakıflar bankası

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun Bankalar Yasası ve Kıbrıs Vakıflar Bankası Organizasyon, Kadro ve Personel Yönetmeliği’ne aykırı icraatlar yaptığı iddiasıyla banka yönetimini protesto etti.

Sendika yetkilileri, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

KTAMS, Vakıflar Bankası’nda yapıldığını ileri süren uygulamaları denetlemesi için Merkez Bankası’na da çağrıda bulundu.

BENGİHAN: “İYİ NİYETLİ DİYALOG ÇAĞRIMIZA YANIT ALAMADIK”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, Vakıflar Bankası’nın aldığı keyfi ve siyasi kararları protesto etmek ve bu konuyla ilgili yapacakları hukuksal mücadeleyi duyurmak için toplandıklarını söyledi.

Önceden yaptıkları iyi niyetli diyalog çağrılarına bekledikleri yanıtı alamadıklarını dile getiren Bengihan, “ Ve gözlemledik ki Vakıflar Bankası’nın Yönetim Kurulu, bankanın kendilerine babalarından miras kaldığını düşünür” dedi.

Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın ocak ayında 12 kişilik münhal açtığını ve 400 kişinin de fırsat eşitliğinde çalışmak için başvuru yaptığını anlatan Bengihan, ancak Yönetim Kurulu’nun açılan münhalle ilgili hiç adım atmadan tamamen siyasi rant elde etmek için, münhalsiz ilansız, kendilerine yakın partilileri sözleşmeli olarak çalıştırmaya başladıklarını savundu.

Şu an bankada, hiçbir akit yapılmadan çalıştırılan 2 memur, 2 hukukçu ve bir odacı bulunduğunu ifade eden Bengihan, akit yapılmamasının sebebinin Merkez Bankası’ndan yapılan uyarının ardından denetimden ve sendikaların sorgulamasından muaf kalmak için böyle bir yöntem seçildiğini savundu.

Bankanın Organizasyon Kadro ve Personel Yönetmeliği’nde, sözleşmeli personelin ancak acil durumlarda banka müdürünün yazılı talebiyle üniversite mezunu olması kaydıyla alınabileceğinin belirtildiğini hatırlatan Bengihan, ancak Yönetim Kurulu’nun odacı kadrosunu bile sözleşmeli personelle doldurduğunu söyledi.

Bengihan, KTAMS’ın benzeri bir olayı zaten önceden mahkemeye verdiğini anımsatarak, “Bu bankanın Yönetim Kurulu’nca adil şekilde bu bankada çalışmak isteyen 400 kişinin hakkı yeniyor” dedi.

“Bankanın zaten 3 hukukçusu bulunuyor, sanki de bankanın en acil ihtiyacı hukukçuymuş gibi 2 hukukçu daha istihdam ediliyor” ifadelerini kullanan Bengihan, Yönetim Kurulu’nun seçimlerin yanaşmasını fırsat bilerek çalışanlara hiçbir sınav yönetmeliğine uymayan şekillerde terfi verileceği algısı yarattığını da ileri sürdü.

KTAMS Başkanı Bengihan, kendilerinin bu tür terfilere asla onay vermeyeceğini vurgulayarak, Merkez Bankası’na da bu uygulamaları denetleme çağrısı yaptı.

“Temiz toplum temiz siyaset” diye ortaya çıkan HP’nin de bu usulsüzlüklere sesini çıkarmayan üyelerinin bankanın yönetim kurulunda görev aldığını dile getiren Bengihan, HP’nin parti programında yer alan, temel ilkeler ve iyi yönetim ilkelerinden alıntı yaptı.

KTAMS’ın 1996’dan beri Vakıflar Bankası’nın prestijinin güçlenmesi için çalıştığına işaret eden Bengihan, “Bu banka toplumun malıdır. Bu tür usulsüzlüklere geçit vermeyeceğiz, tüm yasal haklarımızı hukuksal temelde arayacağız” diye konuştu.


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