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Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında patlama: 50 yaralı

3 Temmuz 2020
Sakarya havai fişek fabrikasında patlama

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İlk bilgilere göre 50 kişi yaralandı, can kaybı tespiti ise henüz yok.

Sakarya‘da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale sürüyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Gelen ilk bilgilere göre patlamada 41 kişi yaralandı. Hendek Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen yaralılardan 3’ü durumları ağır olduğu gerekçesiyle Sakarya merkezdeki hastanelere götürüldü.

Patlamanın gerçekleştiği depolara devam eden patlamalar nedeniyle halen girilemiyor. Söz konusu yaralıların yan binalardaki yıkım nedeniyle göçük altında kalanlar olduğu ifade edildi.

64 AMBULANS SEVK EDİLDİ

Patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor. AFAD’dan yapılan açıklamada, bölgeye 29 personel ve 7 araç, Sağlık Bakanlığı’ndan 64 ambulans, 9 UMKE, 2 helikopter ambulans ile İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildiği bildirildi.


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